Pasquetta e "parcheggi selvaggi": bus bloccati, polizia locale in azione

Come ogni Pasquetta, purtroppo, si ripete il problema dei parcheggi selvaggi sulle alture.

Dopo le prime avvisaglie di ieri, tanti sono i cittadini e i visitatori che hanno voluto approfittare della giornata di bel tempo di ogg per recarsi sulle alture per il classico picnic, per la grigliata o per la merenda di lunedì dell'Angelo. Ma fin dalla mattinata sono arrivate segnalazioni alla polizia locale per auto parcheggiate in punti in cui intralciano il traffico, soprattutto sulle strette strade che portano sui prati dell'entroterra.

In particolare si segnalano problemi sopra Voltri, nei dintorni di Crevari. La polizia locale sta intervenendo in quella e in altre zone soprattutto per liberare la strada e far passare gli autobus - specie quello della linea 96 - che stanno riscontrando difficoltà. Torna dunque come ogni anno a Pasquetta sempre lo stesso diffuso malcostume delle auto in divieto di sosta che non lasciano transitare gli altri mezzi.