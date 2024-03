Pasqua e Pasquetta 2024 con la pioggia, negli ultimi 33 anni è andata quasi sempre così

Con il passare delle ore sembrano trovare conferme le previsioni meteo, che parlano di maltempo anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. E non sarebbe una novità visto che negli ultimi anni è stato quasi sempre così. "La primavera è caratterizzata da una spiccata variabilità metereologica - fa notare Arpal -; analizzando i dati dei giorni pasquali dal 1990 al 2023 a Genova, si vede come il tempo sia stato complessivamente variabile, con alternanza spesso netta tra sereno e coperto nel corso dei due giorni".

"Da un punto di vista climatologico - prosegue l'agenzia regionale -, la Pasqua cade infatti nel contesto di una stagione primaverile ancora incerta, solitamente caratterizzata da un secondo picco di precipitazioni (dopo quello, più intenso, del periodo autunnale) e temperature in graduale ripresa per l'allungamento delle ore di luce. Non sorprendono tuttavia i ritorni freschi continentali o settentrionali, come quello che stiamo vivendo proprio in questi giorni, che rappresentano gli ultimi 'colpi d'inverno'".

"In questo contesto stagionale - spiega ancora Arpal - domina un tempo caratterizzato da una variabilità meteorologica tipica di marzo e aprile: solamente in sei occasioni (negli anni 1991, 1992 e 1997, 2004, 2017 e 2022) i giorni di Pasqua e Pasquetta sono stati caratterizzati da tempo stabile e sereno, mentre è piovuto 6 volte (nel 2000, 2003, 2005, 2010, 2016 e 2019)".

"Nell'intervallo considerato, le Pasque 'basse', che ricadono in un periodo simile a quella del 2024, sono state una dozzina, ed evidenziano, fra Pasqua e Pasquetta, 15 giornate in prevalenza soleggiate e 9 più incerte (6 molto nuvolose o coperte e 3 nuvolose). Tra queste, curiosamente, le Pasque peggiori sono cadute entrambe il 27 marzo: nel 2005 sono caduti 26.6 mm di pioggia, nel 2016 'solo' 16.8", conclude Arpal.