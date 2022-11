Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce in auto davanti al comando dei vigili

Non sarà multato per "eccesso di velocità" il bimbo che aveva fretta di nascere ed è venuto alla luce nel giro di pochi minuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 novembre, davanti alla sede della polizia locale di Arenzano.

La madre, alla seconda gravidanza, stava andando in ospedale con il marito dopo aver avvertito le prime contrazioni, verso le 16, ma non c'è stato il tempo e dunque il figlio è nato in auto, in via Negrotto Cambiaso, proprio davanti al comando della polizia locale.

Non è mancata la preoccupazione, ma grazie anche all'indispensabile aiuto del papà mamma e bimbo stanno bene - il neonato ha pianto subito - e sono stati portati all'ospedale di Voltri dalla Croce d'Oro di Lerca in codice giallo per tutti gli esami e gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta anche l'automedica del 118 Golf 5.