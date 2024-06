Bimba ha fretta di nascere: mamma partorisce in auto con aiuto del papà

La bimba aveva fretta di nascere, così tanta che non c'è stato il tempo di arrivare in ospedale e così è nata a bordo dell'auto sulla quale i genitori erano partiti da via Trossarelli a Struppa in direzione ospedale. Il tutto con le preziose indicazioni e il supporto della centrale operativa del 118.

È successo stamattina, mercoledì 19 giugno 2024 intorno alle ore 5, all'arrivo delle contrazioni la donna ha capito che il parto era davvero imminente e dall'auto è partita la chiamata al numero di emergenza, la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza della Gau e l'automedica Golf 1, nel frattempo ha coordinato e aiutato il papà nelle operazioni, aiutandolo a far nascere la piccola. All'arrivo dei mezzi di soccorso medico e infermiere hanno stabilizzato e aiutato la bambina, poi li hanno trasportati al padiglione 2 dell'ospedale San Martino.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp