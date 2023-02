Il bimbo ha fretta di nascere: giovane mamma partorisce in ambulanza

Aveva fretta di nascere il bimbo che è venuto al mondo all'alba a bordo di un'ambulanza, a Genova.

Tutto inizia con la chiamata al 112 alle 5 del mattino, effettuata da una giovane donna di 28 anni, al termine di una gravidanza e con le doglie: ad arrivare sul posto, la Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso. Giusto il tempo di caricarla sull'ambulanza e le contrazioni si sono fatte immediatamente più rapide, da una ogni quattro minuti a una ogni due. Il mezzo si è messo rapidamente in marcia verso l'ospedale San Martino, in codice giallo, ma non c'è stato il tempo di arrivare: la mamma partorito all'interno dell'ambulanza 3-289, per la precisione sotto le bandiere di piazza delle Americhe.

Per fortuna è andato tutto bene e il parto si è svolto senza complicazioni particolari: l'intervento è stato concluso dai volontari che hanno poi affidato la neo mamma e il bambino alle cure delle ostetriche del padiglione 2 del San Martino.