Il piccolo Edoardo ha fretta di nascere: la mamma partorisce in autostrada

Parto in "corsia unica" per una giovane mamma che ha dato alla luce il suo bambino durante il tragitto per l'ospedale, in A12, mentre stava correndo in ospedale con l'ambulanza.

È successo nella notte tra sabato 30 e domenica 31 dicembre: dopo aver avvertito le prime doglie, la giovane mamma di 28 anni originaria del levante ligure si è messa in auto per raggiungere l'ospedale Gaslini in cui era seguita dall'inizio della sua seconda gravidanza.

All'altezza dell'area di servizio Riviera Nord a Sestri Levante, verso le 2,30, si è però accorta che non avrebbe fatto in tempo ad arrivare a Genova: il piccolo non poteva più aspettare. Il suo compagno ha dunque fermato l'auto fuori dall'Autogrill e hanno avvertito immediatamente i soccorsi.

Sul posto la Croce Verde di Sestri Levante e l'automedica Tango 1 si sono presi cura della donna, che poco dopo, una volta caricata sull'ambulanza, ha dato alla luce un bel bambino, Edoardo.

Mamma e figlio - che dai primi controlli stanno entrambi bene - sono stati portati in codice rosso all'ospedale di Lavagna, il più vicino, per tutte le cure e gli accertamenti del caso.