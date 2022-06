Bucci: "Pride manifestazione politica, non ci sarò". Sbotta Giordano: "Sindaco studia! Si parla di diritti"

"Sabato non andrò al Pride": il sindaco di Genova Marco Bucci annuncia che non parteciperà alla parata del Liguria Pride fissata in città il giorno prima dell'apertura delle urne per le amministrative di Genova, domenica, in cui si ripresenta per un secondo mandato. E aggiunge la motivazione: "Gli organizzatori, quando ci hanno chiesto il patrocinio, hanno detto che è una manifestazione politica e io, sabato, come tutti i candidati, non posso fare nulla di politico".

In una dichiarazione all'agenzia Dire, Bucci spiega che la decisione per lui non sia stata facile: "Sono veramente in ambasce e mi spiace, perché questa cosa verrà strumentalizzata", ha detto a margine di una conferenza stampa.

Dura la replica di Stefano Giordano: “Marco Bucci non sa: parla a sproposito e non conosce la storia delle piazze. Sa urlare e imporre, quello sì, ma non comprende le regole del confronto e impone le sue idee. Quando nel 2018 avevo detto che è il Sindaco più ignorante della storia di Genova, l'ho fatto con convinzione. Non fu provocazione, ma triste realtà”.

Così il candidato presidente del Municipio I Centro Est commentando la decisione di Bucci di non andare al Pride poiché la considera una manifestazione politica.

“Parlare del Pride senza cognizione di causa, significa offendere le generazioni future e contestualmente gettare fango su chi ha lottato e lotta per i propri diritti. Non serve, caro Bucci, aprire sedi al Lagaccio di associazioni come l’Arcigay per ripulirsi la coscienza. Il Pride è una manifestazione per la difesa dei diritti universali!”.

“Studia, caro sindaco uscente, e soprattutto cerca di immaginare cosa significa inclusione ed emarginazione, visto che in questa città la politica di destra ha distrutto la dignità di molte categorie fragili. Non ricordi? Io sì. Ho sentito con le mie orecchie le tue offensive parole verso una comunità che chiedeva il patrocinio, trattandoli come esseri inferiori, alzando la voce e imponendo un comportamento che risponde alle logiche di destra nelle piazze”.