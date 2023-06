Park di piazza Portello: a breve il ripristino della viabilità, il nuovo cronoprogramma

Verrà tolto dalla strada a breve, nei primi giorni di luglio, il cantiere in piazza Portello per la realizzazione del parcheggio interrato: a quel punto i lavori andranno avanti ma in misura meno impattante e i disagi riguarderanno solo la circolazione pedonale, mentre la viabilità veicolare verrà ripristinata. La rimozione definitiva del cantiere è prevista (in ritardo) a settembre.

Questo è quanto è emerso in consiglio comunale, a seguito di un'interrogazione del consigliere Pd Claudio Villa a proposito dell'"eterno" cantiere in piazza Portello: "Autisti e motociclisti - spiega Villa - hanno rilevato dossi e avvallamenti pericolosi, inoltre è grande il rischio di scontro per i vari ciclomotori, auto e bus. Tutto questo per produrre pochi posti auto che verranno venduti ai pochi che se li potranno permettere".

Il cantiere è stato recentemente spostato dalla sponda destra a quella sinistra (direzione Principe), ma i problemi persistono: "Le due corsie che rimangono libere sono così strette che i mezzi si sfiorano quasi all'altezza della galleria, bisogna evitare drammatici incidenti" conclude Villa.

"Era evidente che ci sarebbe stato qualche disagio per un'opera del genere in un punto così delicato - ha risposto l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente -. Ma dal prossimo 7 luglio la viabilità verrà ripristinata con la rimozione delle occupazioni, mantenendo solo quelle strettamente necessarie che interferiranno solo sulla circolazione pedonale. La conclusione definitiva dell'intervento è prevista a settembre. Dunque a breve la viabilità verrà ripristinata e la strada tornerà come prima, e poi entro settembre verranno rimossi anche gli ostacoli che riguardano solo i percorsi pedonali".