Parco di Portofino, il Consiglio di Stato boccia il Tar: confini da rifare

Un altro tassello si aggiunge alla lunga storia della creazione del Parco di Portofino: il Consiglio di Stato ha accolto alcuni ricorsi presentati dal Ministero dell'Ambiente e Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale contro alcuni Comuni del parco, rinviando di nuovo al Tar le questioni legali sui confini.

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza di primo grado del Tar della Liguria del 22 marzo scorso: in quella data, i giudici amministrativi accolsero il ricorso contro il decreto ministeriale che imponeva una perimetrazione provvisoria del nuovo parco estesa a 11 Comuni.

Non mancano le reazioni politiche: "L'annullamento da parte del Consiglio di Stato della Sentenza del Tar Liguria sulla delimitazione provvisoria dei confini del Parco Nazionale di Portofino è una notizia importante - è il commento di Luca Garibaldi, capogruppo Pd in Regione -. I ritardi e l'inazione della Regione, che è stata inadempiente per anni nell'avvio del nuovo Parco, stanno portando purtroppo ad uno stallo, che però non si può risolvere esclusivamente nelle aule del tribunale e con battaglia di carte bollate. La Regione riparta dalla proposta condivisa con i Comuni per far nascere la nuova area protetta nazionale, partendo da chi ha già detto di volerne farne parte. C'è una proposta che Anci Liguria aveva avanzato tempo fa e che costituisce una base di partenza condivisa. La Regione invece di sostenere chi non vuole fare il Parco, inizi ad ascoltare chi invece all’interno di quei confini vuole rientrare per dare un'opportunità di tutela ambientale e di crescita sostenibile per tutta la Liguria".