Parco del Ponte: il punto sulle demolizioni per costruire il Memoriale

Proseguono le demolizioni per l’allestimento del cantiere propedeutico alla realizzazione del Memoriale del Parco del Ponte, dedicato alla memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.

I lavori del lotto 2, affidati alla Massucco Costruzioni, riguardano le aree e gli edifici dell’ex isola ecologica di Amiu.

La zona è stata individuata, durante gli incontri con i parenti delle vittime del crollo, come il luogo chiave della memoria della tragedia del crollo del Morandi, ma anche come simbolo di rinascita.

Il "Memoriale 14.8.2018" (parte del progetto “Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso”) sarà un luogo di rispetto e di sosta, di memoria, testimonianza e di denuncia, di lutto e di speranza, composto da spazi privati e collettivi, per rendere omaggio alle 43 vittime di Ponte Morandi attraverso la realizzazione di una Casa delle Famiglie, di un Museo, di una Serra e di un Punto di incontro. Ci sarà spazio per aree pubbliche e infrastrutture per una mobilità sostenibile, simbolo e manifesto di una ricucitura urbana tra le sponde della valle del Polcevera, mirato alla sua riqualificazione e rigenerazione urbana nel ricordo delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi.

Le demolizioni permetteranno di liberare il manufatto ex Amiu sul fronte ovest e sud. La facciata ovest dell’edificio esistente, ritmata da ampie arcate, avrà vetrate incorniciate da leggere imbotti in legno sul lato verso i giardini. Il manufatto si vestirà di una nuova pelle in moduli ceramici leggermente prismatici, capace di avvolgere nella sua integrità il volume dell’edificio esistente e parte di quello nuovo sul lato sud.