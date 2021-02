Abbandonano rifiuti nel parco delle Mura: denunciati impresario e dipendente

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri forestali perché ritenuti responsabili di avere abbandonato vecchi mobili e rifiuti di vario genere nel parco delle Mura, a Genova, e in località Viganego, a Bargagli, la prima considerata zona a vincolo paesaggistico.

Stando alle indagini dei militari, i rifiuti provenivano dallo sgombero di un appartamento di Quarto, e sono stati abbandonati in due distinte occasioni. Grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Bargagli, i carabinieri hanno identificato il veicolo utilizzato e il responsabile dell’abbandono, un dipendente di una ditta di montaggio mobili, attraverso un’attività di indagine con testimonianze e riprese della videosorveglianza del comune di Bargagli.

La ditta non è risultata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, né autorizzata alla gestione di rifiuti. L’operaia e il legale rappresentante della ditta sono stati denunciati per abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e danneggiamento di area vincolata paesaggisticamente.