Giovedì 29 settembre è stata inaugurata la parte alta del parco Gavoglio. Era presente il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù, che ha avuto l'onore di aprire alla cittadinanza la porta del parco, specificando in seguito di essere soddisfatto di come procedono i lavori.

"Il verde torna nell'area dell'ex Caserma Gavoglio - dichiara il sindaco Marco Bucci -. Passo dopo passo gli spazi abbandonati da anni a Lagaccio vengono restituiti al quartiere. Qui presto sorgeranno, oltre al bosco urbano, nuove aree per le scuole, un frutteto con area picnic, un rain garden, campi sportivi, un'area per lo skate e i giochi per bambini, una piazza e un'area dedicata ai cani".

"Nel giorno dell'inaugurazione, i piccoli genovesi hanno già sperimentato cosa significa poter giocare in questo primo nuovo spazio verde a due passi dal centro. Un luogo che diventerà presto un punto di riferimento per il Lagaccio e per l'intera città", conclude Bucci.