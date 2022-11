Rapinata nel parco della Fiumara, la vittima: "Ho paura a uscire di casa"

Aggredita e rapinata nei giardini sotto casa.

D.G.S., 23 anni, racconta a GenovaToday l'episodio avvenuto sabato 29 alle 22.30 nei giardini Ansaldo Meccanico nei dintorni del centro commerciale la Fiumara: "Stavo portando a spasso il cane quando un uomo mi ha assalita e strappato il cellulare di mano". Secondo la testimonianza della donna rilasciata ai carabinieri di Sampierdarena, l'aggressore tra i 20 e i 30 anni, barba corta scura, indossava una felpa scura e aveva la testa nascosta nel cappuccio.

"Ero convinta di essere al sicuro perché il parco dalle 22 dovrebbe essere chiuso invece sono stata strattonata a terra e mi sono ferita ma soprattutto sono rimasta sotto choc". Sul posto la sera del 29 sono arrivati i militari dell'Arma e un'ambulanza inviata dal 118. La 23enne è stata soccorsa ma ha rifiutato il ricovero.

Non sarebbe la prima volta che nei giardini Ansaldo Meccanico, proprio intorno al centro commerciale la Fiumara, si verificano aggressioni del genere: "Ho sentito dai vicini che la settimana scorsa è successo anche ad una signora, le guardie del parco ne sono a conoscenza ma comunque non chiudono mai il parco all'orario stabilito".

Poi il messaggio lanciato dalla vittima: "Vorrei mettere in guardia le persone perché questi furti avvengono molto spesso all'interno del parco. Ho paura ad uscire, a portare i cani fuori appena viene buio, paura di questo posto. Per favore cercate di avvisare le persone, in modo che nessun'altro provi quello che ho provato io".