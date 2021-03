Righi, rifiuti ingombranti abbandonati in via Carso: due segnalazioni in pochi giorni

Il Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova ha denunciato la presenza di discariche abusive e rifiuti ingombranti abbandonati in via Carso, con due diverse segnalazioni al Comune di Genova e ad Amiu negli ultimi giorni.

La prima all'altezza dell'incrocio con via Domenico Chiodo e la seconda cinquanta metri prima dell'incrocio con via Cima di San Pantaleo.

«Stamattina - hanno scritto nel tardo pomeriggio di giovedì 25 marzo - abbiamo rinvenuto una nuova discarica abusiva presente in via Carso, cinquanta metri prima dell'incrocio con via Cima di San Pantaleo, sul lato sinistro della strada. Poiché è il secondo episodio che si verifica in meno di una settimana dopo quello segnalato il 21 marzo, aprendo la strada ad atti simili nella consapevolezza di poter agire impunemente, chiediamo un intervento urgente di bonifica della discarica presente e siamo a disposizione per una eventuale collaborazione con Amiu al fine di poter velocizzare l'azione».