Caprone bloccato in parete da cinque giorni, salvato dal soccorso alpino

È arrivato il lieto fine per il caprone agonizzante rimasto bloccato in parete a punta Mesco per cinque giorni.

Prima del maltempo di mercoledì scorso che ha messo in ginocchio il Levante, l'animale è franato sulla roccia rompendosi le zampe. Tutti i suoi tentativi di spostarsi sono andati falliti ed è rimasto agonizzante con il muso sanguinante in parete.

I turisti e i residenti hanno chiamato tutti i giorni i soccorsi finchè ieri - finalmente - si è mosso il soccorso alpino della Liguria che ha raggiunto il povero caprone, lo ha imbragato e trasporta via gommone a terra.

Da lì, è stato poi ricoverato nel centro recupero animali selvatici di Campomorone, gestito dall'Enpa di Genova.