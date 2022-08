Ferragosto, incivili e sporcaccioni "in visita" al Parco del Beigua

"C'è solo una definizione per un comportamento del genere: inciviltà".

Con un post pieno di amarezza il Parco del Beigua riferisce quanto accaduto a Ferragosto: spazzatura lasciata in giro, centinaia di bottigliette di birra e alcolici buttate a terra e ancora piatti e bicchieri di plastica gettati al vento.

"Le aree verdi attrezzate del Parco sono spazi a disposizione di tutti, per chi vuole trascorrere un po' di tempo nel Beigua e godere della sua bellezza - dicono dal Parco - Chi ha questi comportamenti non ama il Beigua, non ha rispetto per la natura e gli spazi pubblici, ma soprattutto non ha rispetto per gli escursionisti e le famiglie che frequentano il nostro territorio e che si sono trovati davanti questo brutto spettacolo".

Di fronte a tale scempio i gestori hanno dovuto chiamare le guardie ecologiche volontarie del Wwf, i carabinieri forestali e le guardie Italcaccia che, pur essendo una giornata di festa, sono intervenute e hanno fatto ripulire le aree verdi ai responsabili.