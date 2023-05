Nervi: cinque nuovi alberi, donati dagli Amici dei Parchi

Nella mattina di lunedì 22 maggio 2023 in villa Gropallo nei parchi di Nervi i giovani giardinieri di Aster hanno piantato i cinque cipressi pagati e regalati quest'anno dagli Amici dei Parchi di Nervi. Sono stati piantumati seguendo le indicazioni del progetto di restauro redatto dal Comune di Genova.

I cinque cipressi donati sono tre della specie cupressus sempervirens horizontalis e due cupressus sempervirens pyramidalis e sono costati agli Amici dei Parchi tremila euro. Questi alberi si aggiungono alle tre preziose palme syagrus romanzoffiana donate dagli Amici dei Parchi e piantate l'anno scorso e costate quattromila euro.

Gli Amici dei Parchi di Nervi ringraziano i giovani giardinieri di Aster per l'entusiasmo, che mostrano nel prendersi cura dei parchi e lanciano un appello al Civ, alla Proloco e ai nerviesi e agli amanti del verde perché donino anche loro delle nuove alberature.

Solo con la tempesta del 2016 nei parchi di Nervi erano caduti circa 250 alberi in una situazione di mancanza decennale di nuove piantumazioni. "Rimane l'amarezza - dichiara Paolo Sassetti degli Amici dei Parchi di Nervi - per la presenza ancora dei danni lasciati da Euroflora alle preziose canalette in risseau e alla mancanza di una costante sorveglianza dall'apertura alla chiusura dei parchi. In questo weekend ignoti hanno piantato un paletto delle recinzioni dei prati per un metro di profondità, bucando un tubo dell'irrigazione".