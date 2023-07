"Villa Gentile, parcheggio a pagamento o gratuito?", liti e dubbi

Nell'ultima seduta del consiglio municipale del Levante la consigliera di opposizione Serena Finocchio, ex candidata presidente per la coalizione progressista, ha presentato un'interrogazione sul tema della 'gestione del parcheggio pubblico di Villa Gentile' che è stata votata all'unanimità. "Tra 30 giorni - afferma Finocchio - avremo la risposta scritta da parte del sindaco o dell'assessore competente". All'origine alcuni problemi tra i cittadini della zona, perché pare che una parte dei posteggi sia gratuita (ma l'area sarebbe occupata da un cantiere) mentre un'altra sia a pagamento.

L'interrogazione parte dallo scorso 17 gennaio: "In quella data, dopo numerose richieste dei residenti, ho inviato una mail - scrive Finocchio nel documento - all'ufficio sport, chiedendo chiarimenti sull'utilizzo del parcheggio pubblico di Villa Gentile. La nuova gestione aveva aperto il cancello, sino a quel momento chiuso con lucchetto e a utilizzo esclusivo, e rimosso i cartelli indicanti la 'proprietà privata'. L'ufficio sport il 31 gennaio aveva confermato l'accessibilità dell'area in via continuativa per il parcheggio delle auto".

La vicenda non finisce però qui. "In data 8 giugno - si legge ancora nell'interrogazione presentata in Municipio - ho nuovamente segnalato all'ufficio sport i problemi sull'utilizzo del parcheggio da parte dei residenti, il 13 giugno ho ricevuto la notizia dell'avvio di un procedimento per le opportune verifiche. Il 23 giugno, infine, la dottoressa Sfregola dell'ufficio sport mi ha fornito le seguenti precisazioni: 'Alla luce di tali presupposti, vista la sovrabbondanza dei posti disponibili rispetto a quelli effettivamente fruiti e considerata la particolare e critica situazione in cui versa la zona in cui è ubicato l'impianto con le note criticità relative all'insufficienza di posti auto, la necessità di soddisfare simultaneamente le esigenze dei cittadini residenti, degli sportivi e di coloro che parcheggiano il proprio veicolo in via occasionale o per un periodo di tempo limitato, senza peraltro disattendere le previsioni dell'articolo 2 della concessione, ha comportato, da parte del concessionario, l'adozione di una forma di regolamentazione che prevedesse che alcuni degli spazi venissero riservati a cittadini residenti in zona, dietro un versamento forfettario e parametrati a un periodo standard di utilizzo, altri ad atleti frequentatori e altri del tutto liberi (quest'ultimi utilizzati come area di cantiere durante i lavori di ripristino della palestra scolastica)'".

"A distanza di cinque mesi - sottolinea però Finocchio - le liti per il parcheggio tra coloro che dicono di versare mensilmente 90 euro e coloro che ritengono di poter posteggiare liberamente sono all'ordine del giorno. Inoltre gli unici spazi liberi per i cittadini sono occupati dal cantiere". Per tutti questi motivi il Municipio interroga sindaco e assessore competente a "chiarire nel più breve tempo possibile la situazione, considerando che la frequenza media di fruitori dell'impianto è di circa 300 persone al giorno e che i posteggi in zona sono carenti. In particolare nel periodo estivo con l'arrivo dei bagnanti. Dando una risposta netta ai cittadini per capire se sia possibile parcheggiare la propria auto gratuitamente nel parcheggio pubblico di Villa Gentile (e nel caso segnalare quali siano i posteggi liberi con cartellonistica), anche per una questione di ordine pubblico, visti i continui litigi".