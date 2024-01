Il futuro di Ponte Parodi dopo il Winter Park: prima un parcheggio, poi una piazza delle feste

Quale futuro per ponte Parodi, dopo aver ospitato il Winter Park per la prima volta nelle scorse settimane? L'area di più di 20mila metri quadri, da tempo inutilizzata, probabilmente ospiterà un parcheggio ma solo in un primo momento, in attesa di una riqualificazione che restituirà la zona alla città. L'idea dell'amministrazione, quando sarà il momento, è di sviluppare una sorta di piazza delle feste per ospitare eventi e manifestazioni.

Se ne è discusso oggi, martedì 23 gennaio, in consiglio comunale, con un'interrogazione del consigliere della Lega Alessio Bevilacqua che ha chiesto quali sono i progetti futuri per ponte Parodi dopo il luna park che ha reso l'area, prima inutilizzata, nuovamente accessibile a migliaia di persone.

Parcheggio sì, ma solo in via temporanea

Ma di fatto cosa ne sarà di ponte Parodi senza le attrazioni? Campora ha parlato di una fase transitoria in attesa di un'ulteriore valorizzazione dell'area. Per il futuro prossimo, Genova Parcheggi sta valutando se la zona possa essere utilizzata anche come parcheggio: "Abbiamo molte richieste dei residenti e del presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù e sappiamo che in centro storico c'è penuria di posti auto". Dunque in fase transitoria l'ipotesi è quella del parcheggio per alleviare le difficoltà dei residenti.

Ma sarà una misura, nel caso, solo temporanea perché la giunta ha lasciato intendere che quella, in futuro, sarà un'area che andrà valorizzata in altro modo: "Abbiamo diverse proposte - continua Campora - tra cui trasformarla in una 'piazza delle feste', poi ci sono questioni giuridiche che partono da lontano e vanno risolte. Ma non possiamo permetterci di tenere un'area così grande inutilizzata. Verificheremo tutti gli aspetti tecnici dopodiché potremo utilizzare ponte Parodi anche come parcheggio, ma sarà di natura transitoria, perché quella zona dev'essere valorizzata per tutta la città".

Il nodo di calata Vignoso

Bevilacqua ha replicato puntando i riflettori anche sulla zona di calata Vignoso, già al centro di svariati documenti presentati dal Carroccio in Aula Rossa per una riqualificazione: "La Lega, fin da inizio mandato, ha posto l’attenzione su quest’area, chiedendo di mettere in sicurezza la parte occupata dai pescatori, iniziando con l’innalzamento delle cancellate nel perimetro della Darsena (su questo era stato anche votato un ordine del giorno in sede di discussione dei documenti previsionali e programmatici), e di riqualificare l’area".

Secondo la visione del Carroccio, anche quella zona potrebbe essere utilizzata per iniziative che possano rendere il sito un punto di attrazione per cittadini e turisti, vista anche la presenza del Mu.Ma e della facoltà di Economia".