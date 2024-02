Pegli, le prospettive per il piazzale dietro la stazione: più posti auto, velostazione e area manovra bus

Un vero e proprio parcheggio di interscambio attrezzato: è il destino del piazzale di via Opisso, dietro la stazione di Pegli. L'area - di proprietà delle ferrovie, in uso una volta come deposito - era già aperta nel 2019 con diversi posti auto e moto ed era stata ripristinata nel 2022, ma il Municipio conta di andare oltre.

"Stiamo lavorando da tempo in collaborazione con Rfi e il Comune - fa sapere il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - sulla visione di trasformazione del piazzale retrostante la stazione di Pegli in un vero e proprio parcheggio di interscambio attrezzato".

Nel giro di qualche mese si inizierà con la tracciatura del parcheggio e la segnaletica, ma esiste un documento progettuale preliminare redatto nei mesi scorsi e che prevede altri cambiamenti come la demolizione di edifici fatiscenti nei dintorni (quattro baracche e un ex locale tecnico) e l'adeguamento della segnaletica, per poi proseguire per le fasi successive a studi di fattibilità e interventi con l'obiettivo della realizzazione complessiva.

"Quella di adesso è un'area abbastanza basica - continua Barbazza - che vorremmo trasformare in un vero parcheggio di interscambio con una visione d'insieme. Abbiamo avuto un'interlocuzione articolata con Rfi negli ultimi mesi e abbiamo condiviso la necessità di interventi fondamentali come la nuova tracciatura dei parcheggi, il rifacimento della segnaletica, la demolizione le baracche, operazione per cui abbiamo già ricevuto il permesso dalle ferrovie. E poi c'è un potenziale interessante da sfruttare, penso all'edificio dell'ex bagagliaio su cui stiamo facendo studi di fattibilità per un suo utilizzo come velostazione per non togliere posti auto".

Insomma, il Municipio pensa a posti auto aggiuntivi, un'area di manovra per i bus al posto dei ruderi, una palazzina da ristrutturare per ospitare un'associazione o attività artigianali, l'installazione di lampioni, la trasformazione dell'accesso con un vecchio cancello da far diventare un ingresso vero e proprio e una garitta da demolire. Ma si è ancora agli inizi: mentre la tracciatura dei parcheggi e la segnaletica sono opere programmate per i prossimi mesi, il resto dovrà essere frutto di un lavoro di interlocuzione che arriverà presumibilmente passo dopo passo, e i tempi sono ancora incerti.