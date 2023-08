Certosa, chiusura totale del parcheggio per realizzare la strada tra via del Campasso e Brin

Lavori in corso e chiusura parcheggio per la realizzazione della strada di collegamento tra via del Campasso e Brin,

Nello specifico da domani, venerdì 4 agosto, scatta la chiusura temporanea e totale del parcheggio pubblico di via della Pietra, a Certosa.

L’area, già a capienza ridotta a causa dei lavori di prolungamento della metropolitana, sarà totalmente interdetta per consentire la conclusione delle lavorazioni propedeutiche alla realizzazione della strada di collegamento tra via del Campasso e Brin.

I lavori consisteranno nel getto di calcestruzzo armato per la costruzione dei muri di contenimento della nuova arteria stradale e rendono indispensabile l’occupazione temporanea dell’area adibita a parcheggio, che sarà restituito alla cittadinanza per la metà di settembre.

Il park di via della Pietra era stato realizzato nel 2018 da Rfi, su richiesta del Comune di Genova, a seguito dell’emergenza legata al crollo del ponte Morandi.