Pegli, parcheggio stazione aperto ma cancello per i binari chiuso e i pendolari scavalcano

Il parcheggio adiacente alla stazione di Pegli è stato aperto, ma l'accesso diretto ai binari è ancora chiuso e non manca chi - ogni mattina - viene sorpreso a scavalcare la cancellata o ad aprire varchi nelle recinzioni.

Questo accade perché l'accesso del posteggio avviene da via Opisso, e da qui bisogna compiere a piedi un giro che nel giro di qualche minuto porta in stazione allungando il percorso, quando invece ci sarebbe la possibilità di andare subito al binario in direzione levante. E, chi è in grado di farlo, cerca la 'scorciatoia' anche se non potrebbe.

Il parcheggio, all'esito di un'ampia trattativa con Rfi, era stato restituito alla delegazione a inizio giugno. "Vero che chi scavalca potrebbe tranquillamente intraprendere l’unico accesso regolare, quello principale - segnala il consigliere comunale di Vince Genova Paolo Gozzi -. Ma sinceramente non capisco perché, a distanza di oltre cinque mesi dalla riapertura del parcheggio, non si sia ancora pervenuti ad una soluzione a mio avviso semplice e logica, e che in passato sussisteva senza problemi". L'accesso diretto al binario in direzione levante sarebbe "preziosissimo a persone in carrozzella e, comunque, a ognuno dei tantissimi pendolari che ogni giorno si recano in stazione".

Il consigliere ha presentato un'interpellanza sul tema, puntando anche il dito sul fatto che il mancato controllo della zona implica anche altri comportamenti abusivi come il posteggio irregolare di auto davanti al cancello di sicurezza che separa il parking dal binario morto su cui vengono movimentate le ferrocisterne: "Una di quelle situazioni all'italiana - conclude Gozzi - ignorate e tollerate sino al giorno in cui quel cancello dovesse malauguratamente rivelarsi utile".