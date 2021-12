Shopping natalizio, posteggi blu area e isole azzurre gratis nei fine settimana

«Per agevolare il più possibile gli spostamenti in sicurezza dei genovesi e per dare un segnale concreto di supporto al commercio locale, la sosta nelle zone Blu Area, Isole Azzurre, gestite da Genova Parcheggi, sarà gratuita dal prossimo fine settimana e per tutti i weekend di dicembre, prima delle festività natalizie».

Ad annunciarlo gli assessori del Comune di Genova alla Mobilità Matteo Campora e al Commercio Paola Bordilli.

Già sperimentata con successo durante i periodi di saldi e delle scorse festività natalizie, l'iniziativa, congiunta tra i due assessorati, nasce grazie dall'intesa con Genova Parcheggi Spa e su richiesta delle categorie del commercio maggiormente rappresentative all’interno del sistema camerale.

A partire da domani, sabato 4 dicembre, e per i fine settimana di dicembre fino a domenica 19, tutti i posti auto su strada, gestiti da Genova Parcheggi, saranno gratis.