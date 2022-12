Parcheggi alla Foce, le misure per rispondere alle esigenze dei residenti

Riguardo alle lamentele dei cittadini sulla situazione dei parcheggi - a volte davvero difficili da trovare - alla Foce, interviene Luca Rinaldi, vice presidente del Municipio Medio Levante con delega alla Mobilità, con alcuni aggiornamenti.

Luna Park

Per il periodo del Luna Park, le isole azzurre a sud di Via Barabino (ossia quelle site via Casaregis, corso Marconi e viale Brigate Partigiane) saranno provvisoriamente trasformate in Blu Area per venire incontro alle esigenze dei residenti.

Mercoledì 7 dicembre (salvo maltempo che renda impossibili le operazioni), Genova Parcheggi provvederà ad installare cartelli e ad avvisare i residenti con volantinaggio.

Da quel momento sarà attiva la conversione.

Posteggi in viale Brigata Bisagno

Si intende la striscia di parcheggi compresa tra via Savona e corso Buenos Aires: questi posteggi, creati per il Salone Nautico, diventeranno stalli Blu Area per i residenti alla Foce.

Questa misura è già stata approvata dal Comune e, a stretto giro, Genova Parcheggi provvederà all’apposizione della relativa cartellonistica.

Al momento attuale, si tratta di posteggi a sosta libera posto che non sono ancora formalmente in concessione a Genova Parcheggi.

Cassonetti in via Antonini e in via Santa Zita

In via Antonini verranno posizionati alcuni dei cassonetti che al momento si trovano in via Santa Zita.

I posteggi che si perderanno in via Antonini si recupereranno in via Santa Zita quindi il saldo parcheggi sarà neutro.