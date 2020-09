Rari pappagalli a rischio estinzione detenuti illegalmente: sequestrati dalla Polizia Locale

Aveva due pappagalli "Ara Ararauna", specie protetta e in via di estinzione, e non li aveva regolarmente denunciato: così, il reparto Sicurezza urbana della Polizia Locale ha sanzionato (in base al Regolamento per la tutela del benessere animali del Comune di Genova) e denunciato per la violazione della legge regionale il proprietario.

I due volatili, ora, sono stati sequestrati e portati presso un centro specializzato a Pavia.

Il proprietario potrà chiederne la restituzione dopo la regolarizzazione della registrazione e dopo aver approntato una gabbia più adeguata al mantenimento del loro benessere: quella che aveva in uso era, infatti, troppo piccola per ospitarli.

Gli animali, visitati dal veterinario, sono comunque stati trovati in discrete condizioni di salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'operazione è scaturita da accertamenti conseguenti il ritrovamento e la cattura, da parte di personale del reparto libero dal servizio, di uno dei due pappagalli che nei giorni scorsi era sfuggito al proprietario aveva svolazzato nel cielo di San Teodoro.