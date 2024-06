Paolo Piacenza si è dimesso da commissario straordinario dell'Autorità portuale

Si è dimesso nella giornata di mercoledì Paolo Piacenza dal ruolo di commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La persona che ha preso l'incarico al suo posto è l'ammiraglio Massimo Seno, nominato da poche ore.

Piacenza risulta indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria che ha coinvolto anche l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, in carcere. Rientra comunque nel ruolo di segretario generale dell'ente per affiancare il neo commissario straordinario.

L'ammiraglio Seno, già comandante della capitaneria di porto alla Spezia dal 2017 al 2019, oggi è a capo del secondo reparto Affari giuridici e servizi d’Istituto presso il comando generale delle capitanerie di porto.

“La mia priorità – ha affermato Piacenza – è garantire la massima serenità all’ente e a tutto il sistema portuale rispetto all’assunzione delle prossime scelte e decisioni strategiche nonché degli atti amministrativi conseguenti in un momento così cruciale per i porti di Genova e Savona. Con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto il mio operato, da segretario generale garantirò fattiva collaborazione e supporto della struttura al neo nominato commissario per un’ulteriore accelerazione al completamento delle infrastrutture strategiche in corso nel nostro sistema portuale”.

A seguito delle dimissioni di Piacenza è arrivato il commento del viceministro al Mit, Edoardo Tixi: "A nome del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti desidero esprimergli riconoscenza per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Siamo fiduciosi che riuscirà a chiarire gli addebiti di cui abbiamo letto di recente sulla stampa, e continuerà a distinguersi per qualità e impegno".