Paolo Calissano trovato morto in casa

L'attore genovese Paolo Calissano è stato trovato morto nella tarda serata di giovedì 30 dicembre 2021 a Roma. In seguito a una segnalazione arrivata al 112 sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 nella sua abitazione, trovandolo senza vita nel suo letto: in base alle prime informazioni riportate in queste ore dalle agenzie di stampa, in casa sua, zona Balduina, sono state ritrovate, sia in flaconi che sparse per terra, numerose pillole di psicofarmaci. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto a un'overdose di farmaci, ancora da accertare se fortuita o volontaria. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Chi era Paolo Calissano

Nato a Genova il 18 febbraio 1967, Paolo Calissano fu un volto molto amato del piccolo schermo tra fine anni '90 e inizio 2000. Figlio di un ufficiale dell'aeronautica militare e di una nobile, Mercedes Galeotti de' Teasti dei conti di Mantova, studia economia e recitazione presso la School of Arts dell'Università di Boston e dopo le prime esperienza cone attore di fotoromanzi debutta nel cinema e in televisione. La popolarità arriva grazie a serie televisive come 'La dottoressa Giò', 'Per amore', e 'Vento di ponente', oltre alla soap opera 'Vivere'. Nel 2004 partecipa anche anche al reality 'L'isola dei famosi'.

Nel 2005, come spiega Today.it, si trova al centro di una drammatica storia di droga: una donna viene trovata morta nell'appartamento di Calissano a Genova per un'overdose di cocaina. Dopo essere stato arrestato con l'accusa di averle ceduto la droga, viene condannato a quattro anni di reclusione. Tornato libero grazie all'indulto nel 2007, torna a recitare, debuttando al Teatro Brancaccio di Roma con il musical 'A un passo dal sogno' di Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime, ma la sua partecipazione si interrompe nel 2008 per un malessere. Nel 2014 ritorna in televisione dopo quattro anni per un'intervista di Barbara D'Urso durante il programma Pomeriggio Cinque. Nel 2008 era di nuovo finito sulle pagine dei giornali per un incidente stradale a seguito del quale era stato trovato positivo alla cocaina.