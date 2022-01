Paolo Calissano, l'indagine per omicidio colposo sulla morte dell'attore

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di Paolo Calissano. Si tratta di un atto dovuto, anche per poter effettuare una serie di accertamenti tra i quali anche l'autopsia sul corpo dell'attore, trovato senza vita nel suo appartamento nel quartiere romano della Balduina. A condurre le indagini sono i carabinieri, coordinati dai pm della Capitale. L'autopsia è già stata disposta e affidata ai tecnici del policlinico Gemelli di Roma.

Secondo i primi accertamenti condotti dal medico legale, Calissano era morto da almeno due giorni quando i carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti in casa sua poco dopo le 23 del 30 dicembre 2021. A richiedere l'intervento dei soccorritori era stata l'ex compagna dell’attore genovese, che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Sul corpo nessun segno di violenza, l'abitazione era in ordine. L'ipotesi per il momento è che Calissano potrebbe essere morto per un possibile abuso di psicofarmaci, che secondo le prime informazioni sarebbe stati ritrovati in casa. Sarà l'autopsia a fare luce sulle effettive cause della morte dell’attore

Fonte: Today.it