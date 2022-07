Tra le "pantere rosa" arrestate a Milano anche il rapinatore della gioielleria Codevilla

Cinque anni fa la spaccata nella gioielleria Codevilla di via Roma a Genova: un bottino da 100mila euro e la fuga a bordo di una bicicletta.

A piede libero il rapinatore è entrato in una banda - le "pantere rosa" - e ha avuto il tempo per imparare la cosìddetta "smash&grab" (distruggi e prendi), tecnica per portare a segno il colpo in 50-60 secondi. Non si è liberato della bici però, lo stesso mezzo con cui era scappato da via Roma ed è stato proprio grazie alla due ruote che gli agenti della squadra mobile di Milano in borghese lo hanno riconosciuto e arrestato.

Su di lui pendeva un mandato di cattura a livello internazionale sia dalle autorità montenegrine per il reato di omicidio e detenzione illegale di armi ed esplosivi, sia poiché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere in seguito alla rapina da Codevilla.