Pannelli fonoassorbenti autostradali, gli ultimi cantieri partiranno nel 2028

Ci vorranno diversi anni per il ripristino dei pannelli fonoassorbenti autostradali su A10, A7 e A12. L'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, rispetto alla A10, ha spiegato che i cantieri dei primi tre stralci, che interessano la carreggiata destra Arenzano-Varazze, saranno attivati nel corso del mese di gennaio 2024, che la previsione prevede la fine lavori a marzo 2026, mentre il cantiere che interessa la carreggiata sinistra della tratta Arenzano-Varazze, prevede un inizio alla fine del 2028.

Per quanto riguarda invece gli altri macro-lotti per le tratte Varazze-Albissola Marina e Savona-Albissola Marina si prevede anche qua l'inizio alla fine del 2028. L'assessore ha precisato che le tempistiche di apertura dei singoli cantieri hanno un indice di priorità sulla base di una graduatoria approvata dal ministero delle Infrastrutture.

Per quanto riguarda, invece, l'A7 ci sono tre macro-lotti e l'ultimo cronoprogramma parte, ovviamente, dal 2023 e l'inizio degli ultimi cantieri è previsto nel 2028. La spiegazione è arrivata in risposta a due interrogazioni, presentate in occasione della seduta del consiglio di martedì 7 marzo 2023, la prima da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), e sottoscritta da tutto il gruppo, la seconda da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo.

Arboscello ha chiesto alla giunta i tempi in cui verranno ripristinati i pannelli nel savonese, sull'A10, e le azioni intraprese nei confronti del concessionario per far fronte ai disagi molto diffusi in Liguria. Il consigliere ha ricordato che, nonostante le numerose sollecitazioni da parte di amministratori e cittadini, non sono stati ancora ripristinati i panelli fonoassorbenti rimossi ormai da tempo e che non è stata comunicata una data in cui verranno ripristinati.

Rossetti ha chiesto alla giunta per sapere di attivarsi nei confronti di Società Autostrade per accelerare i tempi di reinstallazione dei pannelli antirumore e delle barriere antiurto su A10 e A7 e la programmazione dei lavori. Il consigliere ha rilevato che alla rimozione non è seguita una celere ricollocazione; in particolare nella tratta genovese si parla di realizzare i primi 6 km entro il 2025 e altri 7 km sono ancora in fase di approfondimento progettuale (Municipio Medio Ponente, Ponente, Valpolcevera, Quarto e Nervi).