Gravi carenze igieniche, chiuso panificio a Struppa

Sporcizia, insetti, lumache ed escrementi di roditori in un panificio a Struppa.

Dopo un sopralluogo a gennaio e un controllo nei giorni scorsi, gli ispettori dell'ufficio prevenzione della Asl 3 insieme ai carabinieri del Nas, hanno disposto la chiusura del locale finché non saranno ripristinate le condizioni di legge per la salute degli utenti.

Dal primo intervento a oggi niente era stato fatto: nel magazzino prodotti appoggiati direttamente a terra, segni del passaggio dei topi sugli scaffali e persino una lumaca sul muro.

Oltre alla saracinesca abbassata, sono scattate multe per un totale di 7mila euro per irregolarità sui contratti. Un dipendente, infatti, è risultato essere in nero.