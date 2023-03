"Beccato" mentre vandalizza le panchine sul lungomare: denunciato

Mentre stavano controllando il territorio, gli agenti della polizia locale di Cogoleto a seguito della segnalazione di una cittadina hanno colto in flagranza e denunciato una persona che stava vandalizzando le panchine del lungomare.

L'uomo, trovato anche in possesso di un coltello, stava imbrattando le sedute in legno con una bomboletta spray, dipingendo i colori della bandiera dell'Ucraina e altre scritte. Una volta scoperto, ha giustificato il gesto dicendo che stava "rispondendo" in questo modo ad altri atti vandalici con disegni che raffiguravano la bandiera russa.

Bombolette e coltello sono stati sottoposti a sequestro penale e il vandalo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di deturpamento e imbrattamento di beni pubblici e porto abusivo di armi da taglio.