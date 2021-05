Panchine arcobaleno in arrivo a Genova e a Lavagna

Una sorgerà in piazza Palermo, dopo l'approvazione di una mozione presentata lo scorso 9 febbraio in consiglio municipale Medio Levante

In Liguria stanno per arrivare due panchine arcobaleno, che saranno inaugurate lunedì 17 maggio a Lavagna e a Genova, nella giornata proposta dal ddl Zan per celebrare l'impegno contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

L'appuntamento a Lavagna è alle 10 in piazza della Libertà, sotto la sede del Comune, dove è già presente una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Stesso connubio anche a Genova, dove la nuova panchina arcobaleno sorgerà in piazza Palermo, dopo l'approvazione di una mozione presentata lo scorso 9 febbraio in consiglio municipale Medio Levante dagli esponenti del Pd, Edoardo Marangoni ed Enrico Frigerio.

La panchina sarà verniciata domenica alle 15 da attivisti dell'Arcigay genovese e da un gruppo di studenti, mentre l'inaugurazione è fissata lunedì pomeriggio alle 16.30. «Arcigay Genova ringrazia i consiglieri proponenti Marangoni e Frigerio per l'impegno profuso e per l'invito a raccontare ai consiglieri municipali l'importanza di uno schieramento delle istituzioni al fianco delle persone, iniziando proprio da simboli semplici ma importanti - commenta il presidente di Arcigay Genova, Claudio Tosi - ringraziamo il consiglio municipale che, a larga maggioranza, ha approvato questa risoluzione».