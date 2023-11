Una panchina intitolata a Vittorio De Scalzi all'osservatorio astronomico

Una panchina intitolata a Vittorio De Scalzi, cantante, compositore, polistrumentista genovese e fondatore dei New Trolls scomparso il 24 luglio 2022.

La panchina, realizzata dal professor Franco Buffarello, verrà inaugurata alle ore 11 di sabato 18 novembre 2023 all'Osservatorio Astronomico di Genova, in via Superiore al Gazzo a Sestri Ponente, alla presenza della famiglia e del fratello Aldo De Scalzi, che ha invitato i genovesi a partecipare: "Non so se suoneremo, non credo, ma mi farebbe piacere abbracciare tutti coloro che vorranno partecipare. Ringrazio Federico Giacobbe che ha pensato questa iniziativa e l'Osservatorio Astronomico di Genova, sarà anche un'occasione per visitarlo e conoscerlo, ci tornerete perché è un luogo fantastico".

Nel mese di luglio 2022 il consiglio comunale di Genova aveva anche approvato all'unanimità la proposta di intitolare una via o una piazza a Vittorio De Scalzi. L'artista era nato a Genova il 4 novembre 1949 da padre ristoratore e madre pianista, si era avvicinato giovanissimo alla musica proprio grazie agli insegnamenti della madre, arrivando a suonare il pianoforte all'età di quattro anni. Negli anni sessanta fondò I Trolls insieme a Pino Scarpettini, nel 1967 terminata l'esperienza costituì i New Trolls, gettando le basi per una proficua carriera: nello stesso anno la band aprì i concerti della tournée italiana dei The Rolling Stones e suonò in jam session con musicisti come Stevie Wonder. All'interno del gruppo De Scalzi ha figurato come autore di molti brani di successo come Visioni, Una miniera e Quella carezza della sera. Collaborò anche con Fabrizio De André e il poeta Riccardo Mannerini e fu un grande tifoso della Sampdoria. Nel 1991, anno dello scudetto blucerchiato, pubblicò l'album 'Sampdoria-il grande cuore della sud' che contiene, tra le tracce musciale, l'iconica 'Lettera da Amsterdam'.