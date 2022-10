Palpeggia donna sul bus, condannato a quasi un anno di carcere

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, a seguito di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova, hanno arrestato un 45enne italiano.

L'uomo è stato condannato a scontare una pena detentiva di quasi un anno di reclusione perché responsabile di violenza sessuale, reato commesso a Genova nel settembre del 2017.

In quell'occasione il soggetto venne tratto in arresto in flagranza del reato poiché sorpreso a palpeggiare una donna a bordo di un autobus cittadino. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Pontedecimo.