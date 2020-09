Chiede a due passeggeri di abbassare la musica, autista ricoperto d'insulti

Intorno alle ore 22.40 di martedì 15 settembre 2020 in piazza Durazzo Pallavicini a Rivarolo i poliziotti del commissariato Sestri Ponente hanno denunciato una genovese 29enne e un calabrese 53enne per interruzione di pubblico servizio in concorso.

I due, a bordo di un autobus della linea Amt numero 9, sono stati richiamati dall'autista in quanto, ascoltando musica ad alto volume, disturbavano sia la sua concentrazione alla guida sia gli altri passeggeri a bordo.

Per tutta risposta i due si sono scagliati verso l'autista, ricoprendolo d'insulti e costringendolo a interrompere la marcia del bus e a chiamare la polizia.