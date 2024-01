Violentata dopo una serata in discoteca, video e foto 'hot' nei telefoni dei pallanuotisti

Nuovo incidente probatorio per tentare di fare luce sulla vicenda, che vede al centro due studenti universitari, che oggi hanno 22 e 24 anni e in passato hanno giocato a pallanuoto in A1 in una società del levante genovese e nelle giovanili della nazionale. I due sono stati denunciati per violenza sessuale di gruppo dopo il racconto di una ventenne, finita all'ospedale dopo una serata con i due giovani.

I fatti risalgono all'aprile 2022. La ragazza, dopo una serata in discoteca, aveva accettato l'invito di uno dei due di seguirla a casa sua. Qui però ha trovato anche l'amico ed è iniziata la violenza, attuata, secondo il racconto della vittima, con una forza tale da impedirle di reagire.

La ragazza si è quindi presentata al pronto soccorso la mattina successiva dove è stata visitata. Il referto dei medici confermerebbe la violenza subita, la stessa descritta dalla giovane anche agli ispettori della squadra mobile, alla pm Gabriella Dotto e nel corso dell'incidente probatorio.

Ad avanzare la richiesta di un nuovo incidente probatorio sono stati i legali dei due giovani, secondo i quali il rapporto sarebbe stato consensuale. In seguito alla denuncia della ragazza, ai due giovani sono stati sequestrati gli smartphone. Dall'analisi del loro contenuto sarebbero emersi video e foto, che aggraverebbero la loro posizione.

Secondo quanto trapelato finora dalle indagini, i due giovani si sarebbero scambiati immagini, che ritraevano ragazze in momenti intimi con loro, senza il consenso delle stesse. E tra le giovani coinvolte ce ne sarebbe anche una, all'epoca dei fatti, minorenne.