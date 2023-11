Entrano in casa e la riempono di botte, 70enne all'ospedale

In via Palestro, dietro piazza Corvetto, si è verificata una misteriosa aggressione in cui una donna sessantenne è stata assalita all'interno della sua abitazione da almeno due individui.

I balordi sono riusciti a convincere la vittima ad aprire la porta con il pretesto che "suo figlio sta male". Subito dopo, hanno picchiato la donna con colpi violenti, tra cui pugni e schiaffi. L'incidente si è verificato durante la notte tra domenica e lunedì, anche se l'orario esatto rimane ancora da chiarire.

La vittima è stata soccorsa da alcuni vicini e trasportata all'ospedale Galliera, dove il personale medico le ha fornito le prime cure. La compagnia Centro dei carabinieri ha avviato un'indagine approfondita per risalire ai responsabili dell'aggressione.

Dai primi accertamenti condotti dai militari emerge che l'aggressione potrebbe essere stata pianificata in ambienti familiari, suggerendo la possibilità di un movente legato a vendette o rancori.