Terminal traghetti, ancora un cane morto di caldo durante l'attesa

Un cane è morto ieri sera all'imbarco dei traghetti nel porto di Genova. È il secondo caso dell'estate e, anche questa volta, si tratterebbe di un colpo di calore.

Il Dogue de bordeaux viaggiava con i suoi proprietari e un altro cane, che sarebbe invece in buone condizioni di salute. La famiglia era diretta a Palermo ed era in coda da cinque ore in attesa di salire sul traghetto con il camper.



Le temperature ancora molto alte registrate nella giornata di ieri potrebbero essere state fatali all'animale. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla ma poco dopo l'arrivo del soccorritore il cane, già in crisi respiratoria, è deceduto.

È stato portato in una clinica genovese, seguito dai suoi proprietari che non sono partiti.