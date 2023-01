Nave in fiamme a Palermo, partita una squadra di vigili del fuoco da Genova

Da alcuni giorni i vigili del Fuoco di Palermo sono strenuamente impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio di una nave in porto.

I vigili del fuoco di Genova hanno da tempo sviluppato esperienze in questo specifico difficile scenario e creato un team specializzato in incidenti in ambiente navale definito dall'acronimo anglosassone Mirt (Maritime Incident Response Team).

Nella giornata di venerdì 20 gennaio, cinque componenti di questo team sono partiti via terra per Roma. Da qui, imbarcati su elicottero dei vigili del fuoco per raggiungere Palermo e contribuire alla risoluzione di tale complicato intervento.