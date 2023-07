Palazzo Fortezza, terminati i lavori di piano terra e fondi ma restano incerti i tempi di consegna

A che punto sono i lavori di palazzo della Fortezza a Sampierdarena, abbandonato da più di 10 anni e ora interessato da interventi di riqualificazione attuati con i fondi del Pnrr? A chiederlo a Tursi è la consigliera Pd Monica Russo: "Questi lavori sembrano non finire mai, è stata più volte promessa la consegna di parte della struttura alla cittadinanza per l'insediamento di attività, ma dopo oltre 6 anni non si sa ancora nulla. Lo stesso municipio, con l’assessore ai Servizi Sociali Stefania Mazzucchelli, ha piu? volte avanzato richieste di chiarificazione al Comune sia sui tempi di consegna sia sulla destinazione d’uso di fondi e piano terra, avanzando peraltro proposte costruttive e d’integrazione tra servizi sociali e usi associativi".

"Sono appena iniziati i lavori di ristrutturazione del piano nobile e del secondo piano - ha detto l’assessora Francesca Corso - mentre i lavori del piano terra e dei fondi sono terminati e gli spazi verranno restituiti alla cittadinanza. Il nostro obiettivo è destinarli a scopo di aggregazione o per scopi associativi, per portare un po’ di socialità in un territorio che ne necessità. In questo senso siamo allineati alla proposta del municipio per un uso sociale della struttura. Stiamo valutando la concessione degli spazi a uso associativo".

"L'uso sociale non è quello associativo - ha puntualizzato Russo -. Nessuna data è stata menzionata per la consegna degli spazi, e solo un generico accenno all'ipotesi di destinare le aree a uso associativo escludendo di fatto l’ipotesi d’integrazione con l’uso sociale e senza fornire maggiori indicazioni in merito. Oggi i dubbi restano e la giunta Bucci non fa altro che confermare di non avere nessun piano di rilancio di Sampierdarena".