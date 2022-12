Sequestrato quadro di Rubens esposto a Palazzo Ducale

Il quadro "Cristo risorto appare alla madre" di Rubens, esposto in questi giorni a Palazzo Ducale, è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, il dipinto sarebbe stato fatto uscire dall'Italia come appartenente alla scuola fiamminga in maniera generica, e poi autenticato come Rubens a Praga. Il passaggio però sarebbe avvenuto quando già si sapeva che sarebbe stato autenticato.

Il quadro apparteneva a una famiglia genovese che lo avrebbe venduto a 300mila euro e l'acquirente lo avrebbe in seguito rivenduto a un altro privato per più di 3 milioni, dieci volte tanto: questo è quanto è emerso dalle indagini coordinate dal pm Eugenia Menichetti e dal procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio. Quattro in totale le persone indagate per illecita esportazione di opere culturali e autoriciclaggio con riferimento a comportamenti volti a rendere più difficile l'individuazione della provenienza del bene.

L'opera è poi tornata in Italia ed è stata esposta per la prima volta al Ducale.