Guasto a un tubo dell'acqua, allagato il palazzo del tetto crollato

Vigili del fuoco al lavoro nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023 per uno stabile allagato. Il palazzo è lo stesso dove il 4 aprile scorso il tetto ha in parte ceduto, provocando gravi danni all'ultimo piano.

La fuoriuscita di acqua, che ha invaso le scale del palazzo, è stata causata dalla rottura di un tubo. In via Venezia, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici per riparare il guasto.

In breve la situazione è tornata alla normalità dopo che gli operai di Ireti hanno interrotto la fornitura.