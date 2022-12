Una palazzina di 5 piani al posto della scuola abbandonata

Ormai i bambini non si vedono da parecchio nella vecchia scuola elementare intitolata a Carlo Collodi, in via Marras, a Sturla. L'edificio, ormai completamente abbandonato dagli anni '80, è in condizioni di totale degrado, e il consigliere comunale Francesco De Benedictis, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha chiesto lumi all'amministrazione: "È un palazzo abbandonato da troppi anni, un delitto. Si può intervenire ristrutturandolo o abbattendolo per creare qualcosa di utile per la popolazione?"

L'assessore al Patrimonio Francesco Maresca ha replicato informando che la nuova proprietà dell'edificio, contattata dall'amministrazione, ha manifestato la volontà di abbatterlo perché ormai versa in una situazione di eccessivo degrado e abbandono.

Verrà ricostruita al suo posto una palazzina con parcheggio interrato e cinque piani residenziali, articolati in 19 appartamenti. "A oggi - ha detto - sarà mia premura contattare i privati per cercare di accelerare le tempistiche del progetto definitivo ed esecutivo, in modo da liberare presto l'area di via Marras dal degrado".