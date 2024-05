Palazzi imbrattati in via Garibaldi: perché alcuni sono stati ripuliti e altri no

Perché alcuni palazzi di via Garibaldi sono stati ripuliti dalle scritte comparse dopo il corteo degli antagonisti e altri no? La domanda è stata fatta in consiglio comunale da Valter Pilloni di Vince Genova, attraverso un'interrogazione in cui si legge: "A distanza di una settimana dall’imbrattamento di alcuni muri esterni di palazzi storici in via Garibaldi, osserviamo che mentre alcune scritte sono state prontamente rimosse altre rimangono in piena evidenza, conferendo alla nobile via un’immagine degradante: chiediamo quando l’amministrazione, o chi per essa, provvederà alla completa pulitura".

L'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha risposto: "Aster è intervenuta velocissimamente sugli edifici pubblici, ma su quelli privati l’amministrazione pubblica non può intervenire. Il messaggio è il seguente: Aster sta attrezzando con dei macchinari particolarmente dedicati alla cancellazione delle scritte sui muri e stiamo valutando insieme se, vista l’esperienza maturata in questi anni di cancellazione di scritte sui muri, sia il caso di candidarsi presso i soggetti privati qualora decidessero di rivolgersi al pubblico. I privati decideranno se Aster potrà essere una realtà concorrenziale rispetto ad altre che fanno lo stesso tipo di intervento. Sottolineo che per far interventi su muri di questa valenza la Soprintendenza pone vincoli molto rigidi: le ditte e devono avere tutta una serie di permessi del tipo Og2 e comprovata esperienza maturata in tanti anni di interventi su beni architettonici di quel valore".

