Palazzi imbrattati: Aster cerca ditta per la pulizia, 200mila euro disponibili

Aster ha indetto un avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di ditte interessate a occuparsi della rimozione di graffiti e scritte da palazzi pubblici e privati e sulle realtà monumentali della città a seguito di atti vandalici. L'ultimo episodio di questo tipo era avvenuto lo scorso mese di maggio in occasione del corteo di protesta contro l'arresto degli otto anarchici davanti all'ex Latteria occupata. Il tema era stato anche affrontato in consiglio comunale.

Attraverso l’accordo quadro verrà quindi individuato un operatore economico che svolgerà il servizio, la durata è biennale e prevede la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi in caso di non esaurimento dell’importo, stimato in 200mila euro più iva.

Viene richiesto "personale qualificato e preventivamente formato all'uso delle attrezzature e/o prodotti previsti per la rimozione delle scritte" e "nel caso di manufatti di pregio all'interno dell'area interessata, la ditta dovrà garantire durante qualsiasi tipo di intervento di pulizia, rimozione delle scritte e protezione delle superfici, la supervisione di un tecnico con specifiche competenze in conservazione dei beni culturali". La ditta dovrà poi impegnarsi a "intervenire alla rimozione delle scritte (ingiuriose e non) entro 24 ore dalla segnalazione effettuata dal responsabile Aster per interventi ordinari, ed entro 12 ore nel caso dì urgenza e/o gravità delle stesse scritte (per la natura delle scritte, per la natura della superficie interessata e per il contesto).

Le ditte interessate che desiderano ricevere la lettera di invito devono far pervenire apposita istanza attraverso il portale https://astergenova.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì 8 luglio 2024. Sullo stesso portale è disponibile l'avviso completo con tutti i requisiti richiesti.

