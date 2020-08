Scuffia col catamarano, ingegnere genovese muore in Sardegna

Tragedia in Sardegna. Un ingegnere di quarantaquattro anni di Genova, Giuseppe Spanò, è morto durante una gita in barca fra Palau e Porto Pollo, nel nord dell'isola. Spanò era a bordo di un catamarano insieme al proprietario dell'imbarcazione, quando la barca ha scuffiato.

Il 44enne è rimasto impigliato con il gancio del trapezio e non è riuscito a riemergere. All'arrivo dei soccorsi, per lui non c'era più nulla da fare.

Questa settimana un altro genovese è morto mentre era in vacanza sull'isola di Capraia.