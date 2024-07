Il nuovo Palasport: progetto, foto e caratteristiche

Calano i veli sulla nuova arena sportiva del waterfront di levante. Nella serata di lunedì 8 luglio il Comune ha presentato la struttura alla stampa. Un impianto su tre piani che potrà ospitare fino a cinquemila spettatori distribuite su otto gradinate circolari. Un progetto firmato dallo studio di Renzo Piano, conforme alle normative del Coni e Fip Gold. Lo spazio centrale sarà in grado di ospitare diverse tipologie di attività, non solo sportive, ma anche concerti e fiere.

Nuovo palasport: per quali discipline sportive è omologato

Il nuovo Palasport potrà ospitare manifestazioni regionali e nazionali di futsal e futsal grande, pattinaggio e pallamano, ma anche internazionali per quello che riguarda pallacanestro, pallavolo, tennis, arti marziali, ginnastica artistica, hockey su pista, badminton, danza sportiva e scherma.

Il progetto: nuove luci e parete fonoassorbente

Il progetto si cala nello schema originale della struttura costruita nel 1962 sotto la guida dell'ingegnere Leo Finzi. Spalti circolari, otto gradinate a forma di petalo, quattro fisse e quattro retrattili. Quindici i centri concentrici in cui si distribuiscono le sedute, mentre il perimetro dell'arena è rivestito di una parete fonoassorbente, per rispondere ai necessari requisiti acustici, e può tra l'altro svolgere la funzione di schermo a 360° per video e immagini. Nuovo anche il sistema di illuminazione con 76 proiettori ad alte prestazioni, posizionati in modo che spettatori e giocatori non vengano abbagliati, L’impianto è dotato dell’attrezzatura sportiva prevista dalle norme Fip per due campi di gioco; lo spazio di allenamento sarà in parquet certificato Fiba, mentre un campo smontabile certificato sarà allestito al centro dell’arena in caso di eventi di carattere nazionale. Due gli schermi a disposizione, utilizzabili anche come segnapunti.

L'impianto fotovoltaico

L'ampliamento dell'anello esterno sarà la base per l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un sistema di scambiatori con acqua di mare che si occuperà dell’alimentazione delle macchine per il raffrescamento/riscaldamento del fabbricato.

Gli ingressi

L’accesso principale all’arena sportiva è a raso dall’ingresso principale dell’edificio posto a nord-est, mentre l’ingresso per i tifosi ospiti avverrà dall’ingresso sud tramite le rampe di scale che conducono al piano interrato e da lì direttamente al settore ospiti.

Otto ascensori

Otto gli ascensori a disposizione dell'impianto, due per ogni percorso di accesso. Quattro saranno disponibili per i giocatori e quattro per il pubblico.

Parcheggio da 800 posti auto

Al secondo piano, uno spazio multifunzionale di circa 1.000 metri quadri che potrà essere utilizzato per l’attività sportiva, come zona eventi e per conferenze. L’impianto sarà dotato di un parcheggio interrato da 800 posti auto.

Bucci: "Non solo sport, struttura versatile"

"Non solo un luogo per lo sport - l'ha definito il sindaco di Genova Marco Bucci - ma anche una struttura multifunzionale che può adattarsi alle esigenze mutevoli della nostra comunità". Per il sindaco i punti di forza sono la "versatilità degli spazi interni", la possibilità di "ospitare diverse discipline sportive", e poi anche "l'accessibilità, la qualità delle sedute e la tecnologia acustica avanzata". Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi aggiunge: "Una giornata storica per Genova. In questi anni abbiamo visto crescere e prendere forma la grande suggestione urbanistica dell’architetto Renzo Piano, che ringrazio per aver seguito minuziosamente ogni passaggio del nuovo Waterfront di Levante, con l’obiettivo di restituire uno spazio vivo alla città, all’insegna della socialità e del legame tra Genova e il suo mare, con l’attenzione rivolta alle future generazioni che qui troveranno spazi per lo sport e per il divertimento, ma anche dove dare forma ai propri progetti nella Fabbrica delle idee".

Piana: "Volano di sviluppo"

Per il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana è un "volano di sviluppo economico e di aggregazione sociale" che consentirà alla città di "arricchire il calendario delle manifestazioni. Una sede di grandi eventi". L'assessore regioanale al turismo, Alessandra Bianchi, aggiunge: "Nell'anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport un impianto che vivrà tanto anche di attività di base in connubio con grandi eventi nazionali e internazionali, sportivi e non, in una cornice straordinaria".

Il presidente del Coni:"Un impianto che rinasce"

Entusiasta il presidente di Coni Liguria Antonio Micillo: "Multidisciplinarietà, ecosostenibilità, equilibrio gestionale, rispondenza alle vigenti normative e alle nuove esigenze tecnico-sportive, fruibilità da parte della cittadinanza, alcuni degli aspetti che mi preme sottolineare sull’arena sportiva. Un impianto che rinasce".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp