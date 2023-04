Pesca con strumento vietato in porto, sequestrato palamito

Calato attrezzo per la pesca all’interno dello schema di separazione del traffico marittimo del porto di Genova.

I militari della guardia costiera, a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa, sono stati impegnati nella vigilanza per il recupero mediante verriccello effettuato dal mezzo navale dei vigili del fuoco, di un palangaro di circa 400 metri, alla deriva, posto a 500 metri difronte all’imboccatura di levante del porto di Genova; in posizione tale da rendere pericolosa la navigazione e mettere a rischio l’incolumita’ pubblica.

L’attrezzo, privo di pescato, è stato posto sotto sequestro probatorio ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Il fenomeno non risulta nuovo e desta particolare preoccupazione, oltre che per il grave pregiudizio alla sicurezza della navigazione, anche per il potenziale rischio per i consumatori in quanto privo di controllo.



Sono in corso le indagini per risalire agli autori del reato. All’imbrunire, intorno alle ore 19.30 di sabato 22 aprile, la motovedetta cp 830 è nuovamente uscita a seguito di una segnalazione per una macchia scura a 200 metri dalla costa nella zona prospiciente corso italia. Un falso allarme causato da un banco di velelle, piccole meduse che in questo periodo si presentano numerose lungo le coste liguri.