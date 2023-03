Giro di vite contro i padroni 'indisciplinati' di animali: aumentano controlli e multe

Giro di vite del Comune di Genova per la prevenzione e il contrasto alle bad practices dei possessori di animali domestici su strade e aree pubbliche, complice un crescendo di segnalazioni dei cittadini.

"Negli ultimi mesi - spiega l’assessore alla Polizia locale Sergio Gambino - sono aumentate le segnalazioni sul mancato rispetto delle regole sulla gestione degli animali da compagnia e pertanto abbiamo ritenuto opportuno intervenire, intensificando i controlli, sanzionando i proprietari".

Controlli in specifiche zone della città

Il Comune ha dato mandato alla polizia locale di intensificare i controlli in specifiche aree della città ritenute, sulla base delle segnalazioni, più esposte al problema, tenendo conto anche del valore artistico delle zone e della frequentazione da parte della cittadinanza. "Questo non vuol dire che specifici controlli non saranno fatti in ogni area della città - continua Gambino - il problema c’è e non è solo igienico. Parliamo anche di sicurezza: un cane sciolto può costituire un pericolo per sé e per chi gli sta intorno. Potrebbe aggredire o essere aggredito da un altro cane, scappare e travolgere bambini o anziani: bisogna pensare anche a questi aspetti".

Aggiunge l'assessore agli Animali Francesca Corso: "Rispettare le regole non è solo un gesto di civiltà e di attenzione al vivere in comunità, ma anche un gesto di rispetto verso gli animali e dell’ambiente in cui tutti viviamo. Stiamo studiando metodi e strumenti per poter intervenire puntualmente su chi non rispetta le regole e che danneggia la stragrande maggioranza dei genovesi che invece ha a cuore il rispetto degli animali e della nostra città".

Regole e divieti: dal guinzaglio agli escrementi

Secondo il regolamento comunale, è vietato: